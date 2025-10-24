СМИ: Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в Вашингтоне. Об этом сообщет CNN.

Дмитриев: Зеленский звонит Трампу так же активно, как поддерживал Харрис

По данным телеканала, Дмитриев прибыл в США для официальных переговоров с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.

«Дмитриев прилетел для продолжения обсуждения отношений между США и Россией», - говорится в сообщении.

Ранее Дмитриев заявил, что РФ и Соединённые Штаты может соединить тоннель за 8 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАКирилл Дмитриев

