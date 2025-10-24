По данным билетных операторов, спектакль Анны Музыченко «Bathroom» (16+) в жанре драматической клоунады вошел в этот уикенд в число самых востребованных театральных постановок в Москве. По словам актрисы, в трех ее спектаклях звучит уникальная музыка The Hatters.



«В моем репертуаре есть несколько спектаклей. Это "Ванная комната" (Bathroom), очень яркий и кабарешный спектакль, "Красная шапочка" для категории 6+ и новая постановка "Фонарь. Скамейка. Урна". Во всех этих постановках звучит музыка ребят. Например, спектакль "Ванная комната" - там прямо есть специальный альбом, выпущенные именно к этой тематике. Если кому-то хочется полежать, почилить в ванной комнате, ищите этот альбом и кайфанете. К спектаклю "Красная шапочка" с нуля написана вся музыка, ее вы нигде не найдете, ни на каких площадках. В спектакле "Фонарь. Скамейка. Урна" тоже большая часть произведений "нулевые", их вы вряд ли найдете», - подчеркнула Музыченко.

Она объяснила, почему спектакль «Bathroom» без слов.