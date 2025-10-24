«Кабаре без слов!»: Анна Музыченко о секретах нового спектакля
Группа The Hatters написала специальный альбом к постановке «Ванная комната», при этом спектакль без слов понятен каждому, сказала в эфире НСН Анна Музыченко.
Актриса, театральный режиссер и бэк-вокалистка группы The Hatters Анна Музыченко в интервью НСН рассказала, что «Шляпники» специально пишут музыку к ее спектаклям.
По данным билетных операторов, спектакль Анны Музыченко «Bathroom» (16+) в жанре драматической клоунады вошел в этот уикенд в число самых востребованных театральных постановок в Москве. По словам актрисы, в трех ее спектаклях звучит уникальная музыка The Hatters.
«В моем репертуаре есть несколько спектаклей. Это "Ванная комната" (Bathroom), очень яркий и кабарешный спектакль, "Красная шапочка" для категории 6+ и новая постановка "Фонарь. Скамейка. Урна". Во всех этих постановках звучит музыка ребят. Например, спектакль "Ванная комната" - там прямо есть специальный альбом, выпущенные именно к этой тематике. Если кому-то хочется полежать, почилить в ванной комнате, ищите этот альбом и кайфанете. К спектаклю "Красная шапочка" с нуля написана вся музыка, ее вы нигде не найдете, ни на каких площадках. В спектакле "Фонарь. Скамейка. Урна" тоже большая часть произведений "нулевые", их вы вряд ли найдете», - подчеркнула Музыченко.
Она объяснила, почему спектакль «Bathroom» без слов.
«Выучить текст и ходить по сцене недостаточно, конечно. А вот вы попробуйте выйти и держать внимание на протяжении всего представления, да еще и без слов. Это намного сложнее, я скажу вам честно, нагло и откровенно. Но в этом есть свои плюсы и прелесть. Спектакль без слов становится понятен абсолютно каждому. Знают язык люди или нет, слышат или не слышат, здесь сразу же какие-то грани стираются. Все, что происходит на сцене, я беру из жизни, это наш сегодняшний день. При этом любое наблюдение я перевожу в какую-то гиперболу, абсурд, учитывая жанр, в котором я работаю. Что касается аудитории, есть какой-то процент фанатов The Hatters, есть поклонники нашего театра, ну и моя театральная аудитория, у меня есть свой костяк, который растет, плюс новые зрители», - заключила собеседница НСН.
Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» про спектакль с ее участием «Время постирать любовь», который увидели зрители в Казани, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве.
