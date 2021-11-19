Дипломат: Публикация переписки Лаврова - это защита, а не нападение
Представитель Дипломатической академии МИД Иван Сурма считает, что Россия опубликовала переписку с западными «партнерами», чтобы доказать их «лицемерие».
После публикации переписки главы МИД Сергея Лаврова с немецкими и французскими коллегами в России нарушили только дипломатическую этику, но это было сделано для сохранения национальной и международной безопасности. Об этом заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Европе заявили, что Россия нарушила дипломатические правила тем, что опубликовала переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом по поводу «нормандской встречи». Сурма считает, что подобные действия России являются нарушением дипломатической этики.
«С точки зрения дипломатических отношений, конечно же, такие вещи не особо приемлемы в дипломатических кругах. Это только одна сторона вопроса. В действительности, в данной ситуации можно попытаться обвинить Россию только в нарушении дипломатической этики – не более того. Потому что протоколами это никак не регламентируется», - отметил он.
Представитель Дипломатической академии МИД напомнил, что в истории было много подобных примеров, когда такие действия использовали для провокации и дезинформации. В том числе, по его словам, Россия иногда постфактум публиковала те или иные документы, что было необходимо для безопасности нашей страны.
«Здесь же совершенно обратная ситуация. Россия говорит правду, и это ее сильная сторона. О какой дипломатической этике в этом случае можно вообще говорить, если со стороны Европы наблюдается явное нарушение обязательств по Минским соглашениям. Видно, что и французская, и немецкая стороны хотят переписать и пересмотреть многие вещи в них. Более того, они вообще практически ничего не делают с точки зрения активизации представителей внешнеполитического ведомства этих государств на Украине», - подчеркнул Сурма.
Он отметил, что в данном вопросе нет никаких продвижений.
«Более того не дается правильная оценка миссии ОБСЕ по Украине, потому что она явно неудовлетворительна по всем направлениям Минских соглашений. К тому же все документы в них открыты. Единственное что, Россия вынуждено пошла на такой шаг, потому что мы видим явную агрессию в отношении РФ со стороны западных партнеров. Они не хотят регулировать украинский конфликт, а стараются его наоборот продолжить», - рассказал Сурма.
По его словам, публикации переписок возможны для обеспечения государственной и международной безопасности.
«Сейчас Россия, конечно, защищает собственные территории, границы и национальную безопасность. В связи с этим и были опубликованы материалы, чтобы показать лицемерие, которое сейчас царит в определенных кругах европейских стран», - подчеркнул представитель Дипломатической академии МИД.
При этом Сурма считает, что такие действия России не отразятся на ее имидже на мировой политической арене.
«Наши дружественные теплые отношения с Западной Европой исторически известны. Но, как только возникает вопрос, связанный с экономикой или с энергоносителями, конечно же, они заинтересованы в наших ресурсах, тем не менее, при этом они же нас обвиняют, унижают и пытаются любым образом нам навредить», - отметил он.
По его словам, странам-партнерам России не следует опасаться обнародования их переписок с РФ.
«В этой части играет роль человеческий фактор. В большей части тот дипломатический вектор, который выстраивает Россия уже достаточно стабилен. И те страны, которые доверяют нам и действительно являются нашими друзьями и партнерами, конечно, знают реальную ситуацию и реальную цену взаимоотношениям с РФ. В современной истории Россия никогда не допускала публикацию материалов, если это не угрожало международной и национальной безопасности», - заключил Сурма.
Ранее МИД РФ опубликовал переписку Лаврова по «нормандской встрече» с представителями Франции и Германии, в которой говорилось о необходимости подготовки конкретных рекомендаций для Украины и для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
О нарушении правил дипломатии со стороны Европы в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уже говорил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
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