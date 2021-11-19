Дипломат: Публикация переписки Лаврова - это защита, а не нападение

После публикации переписки главы МИД Сергея Лаврова с немецкими и французскими коллегами в России нарушили только дипломатическую этику, но это было сделано для сохранения национальной и международной безопасности. Об этом заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Европе заявили, что Россия нарушила дипломатические правила тем, что опубликовала переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом по поводу «нормандской встречи». Сурма считает, что подобные действия России являются нарушением дипломатической этики.

«С точки зрения дипломатических отношений, конечно же, такие вещи не особо приемлемы в дипломатических кругах. Это только одна сторона вопроса. В действительности, в данной ситуации можно попытаться обвинить Россию только в нарушении дипломатической этики – не более того. Потому что протоколами это никак не регламентируется», - отметил он.

Представитель Дипломатической академии МИД напомнил, что в истории было много подобных примеров, когда такие действия использовали для провокации и дезинформации. В том числе, по его словам, Россия иногда постфактум публиковала те или иные документы, что было необходимо для безопасности нашей страны.