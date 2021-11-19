Достали Лаврова: Россия и Европа поссорились из-за «саботажа»

В МИД Франции возмутились обнародованием переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом, заявив, что подобные действия противоречат правилам дипломатии.

Ранее МИД РФ опубликовал переписку Лаврова по «нормандской встрече», в которой говорилось о необходимости подготовки конкретных рекомендаций для Украины и для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта», - приводятся в тексте переписки слова Лаврова.

В ответ на обвинения Европы глава МИД РФ заявил, что письмо было опубликовано для того, чтобы позиция Москвы по внутриукраинскому урегулированию и подходы к проведению возможной встречи глав МИД в «нормандском формате» не подвергались искажению, как это было последнее время.