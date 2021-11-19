Достали Лаврова: Россия и Европа поссорились из-за «саботажа»
Европейские политики обвиняют Россию в нарушении дипломатических правил, видимо, забывая о том, какие методы дипломатии используют они сами.
В МИД Франции возмутились обнародованием переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом, заявив, что подобные действия противоречат правилам дипломатии.
Ранее МИД РФ опубликовал переписку Лаврова по «нормандской встрече», в которой говорилось о необходимости подготовки конкретных рекомендаций для Украины и для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
«Считаю, что наша возможная встреча, о созыве которой сейчас много говорится, должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта», - приводятся в тексте переписки слова Лаврова.
В ответ на обвинения Европы глава МИД РФ заявил, что письмо было опубликовано для того, чтобы позиция Москвы по внутриукраинскому урегулированию и подходы к проведению возможной встречи глав МИД в «нормандском формате» не подвергались искажению, как это было последнее время.
«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так. <...> Что касается опубликованной переписки, я думаю, что она достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей», - прокомментировал Лавров, отметив, что Украина стремится переписать их. Его заявление приводят информационные агентства.
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что не удивлена публикацией переписки с Лавровым, отметив, что читала многие свои письма в газетах.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявления Европы, отметил, что выставление России стороной украинского конфликта «не лезет ни в какие рамки».
«Речь о том, чтобы те, кто либо не следит в должной мере за происходящим, либо в силу каких-то собственных причин не очень доверяет тому, что говорят официальные российские представители, смогли сопоставить факты. Это документы, они не подлежат никакой коррекции, каждый здравомыслящий, разумный человек просто делает выводы из того, что он видит», — заявил он в беседе с «Известиями».
При этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что европейские политики сами далеки от допустимых норм дипломатии.
«Новое руководство ЕС знает только два дипломатических метода: грозные заявления и санкции. А переговорного процесса, который является основой настоящей дипломатии – нет. Отсутствуют и попытки найти компромисс, который тоже является основным методом реальных, а не демонстративных и пиарящихся политиков. Но, когда это все делается только на основе грозных заявлений и объявлений санкций, то ситуация, вместо того, чтобы решаться – всегда начинает загоняться вглубь и в обострение», - подчеркнул он.
По его словам, подобное в последнее время постоянно наблюдается в политике Европы.
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