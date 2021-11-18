Меркель заявила, что не удивлена публикацией переписки с Лавровым

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что не удивилась решению российского МИД опубликовать переписку Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом. Об этом сообщает «Интерфакс».



После публикации диалога Лавров объяснил, что обнародование переписки поможет прекратить распространение ложных слухов о России, в том числе о роле страны в нормандском урегулировании.



Меркель заявила, что публикация писем не является удивительной. По ее словам, многие ее письма она читала в газетах.

Политик также выразила сожаление, что встреча глав МИД в нормандском формате не состоялась. По ее мнению, проведение таких встреч является правильным, поскольку они обладают динамикой.

