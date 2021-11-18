«Достали»: Лавров объяснил публикацию переписки с МИД Франции и Германии

Он также отметил, что «саботаж» сосредоточен вокруг неисполнения Украиной минских соглашений, и опубликованная переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса». «Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать», — заключил Лавров.

Ранее МИД России обнародовал переписку министра иностранных дел Лаврова с главами МИД Франции и Германии о запланированной «нормандской» встрече. Иностранные коллеги Лаврова заявили, что публикация противоречит дипломатическим правилам.

