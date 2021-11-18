«Достали»: Лавров объяснил публикацию переписки с МИД Франции и Германии

Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил решение обнародовать переписку с главами МИД Франции и Германии, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что его коллеги из Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в последнюю неделю делали «не очень этичные заявления» о якобы нежелании Лаврова назначать дату встречи. «Ну, все люди, можно сказать — достали», — заявил глава МИД России.

МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам

Он также отметил, что «саботаж» сосредоточен вокруг неисполнения Украиной минских соглашений, и опубликованная переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса». «Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать», — заключил Лавров.

Ранее МИД России обнародовал переписку министра иностранных дел Лаврова с главами МИД Франции и Германии о запланированной «нормандской» встрече. Иностранные коллеги Лаврова заявили, что публикация противоречит дипломатическим правилам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нормандская ВстречаСергей Лавров
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