«Достали»: Лавров объяснил публикацию переписки с МИД Франции и Германии
Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил решение обнародовать переписку с главами МИД Франции и Германии, сообщает РИА Новости.
Глава ведомства подчеркнул, что его коллеги из Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в последнюю неделю делали «не очень этичные заявления» о якобы нежелании Лаврова назначать дату встречи. «Ну, все люди, можно сказать — достали», — заявил глава МИД России.
Он также отметил, что «саботаж» сосредоточен вокруг неисполнения Украиной минских соглашений, и опубликованная переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса». «Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать», — заключил Лавров.
Ранее МИД России обнародовал переписку министра иностранных дел Лаврова с главами МИД Франции и Германии о запланированной «нормандской» встрече. Иностранные коллеги Лаврова заявили, что публикация противоречит дипломатическим правилам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- «Достали»: Лавров объяснил публикацию переписки с МИД Франции и Германии
- Названы топ-5 мест для культурного отдыха в Подмосковье
- Новую концепцию внешней политики России представят в 2022 году
- Судмедэксперты: Польша применяла пестициды против беженцев
- Польский премьер выступил против гуманитарного коридора для мигрантов
- Международный день отказа от курения: нарколог развеял популярные мифы
- Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
- Путин поручил увеличить прожиточный минимум в 2022 году
- Почётный адвокат пояснила, что грозит депутату Рашкину
- Врач раскритиковал привязку QR-кодов к уровню антител
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru