МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам

В министерстве иностранных дел Франции считают, что обнародование МИД РФ переписки главы российского ведомства Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой противоречит дипломатическим правилам, заявил представитель МИД Франции.

"Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике", - сказал представитель МИД на брифинге.

Также в МИД Франции отметили, что решение российского министра иностранных дел было принято к сведению.

Предложения России не учли в итоговом проекте «нормандской четвёрки»

Ранее министерство иностранных дел России опубликовало переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Сообщение опубликовано на сайте министерства. В МИД подчеркнули, что публикация переписки поможет предотвратить «искажение позиции России по поводу проведения возможной министерской встречи в "нормандском формате"».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нормандская ВстречаСергей ЛавровМИД РФ
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