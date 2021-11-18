МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам

В министерстве иностранных дел Франции считают, что обнародование МИД РФ переписки главы российского ведомства Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой противоречит дипломатическим правилам, заявил представитель МИД Франции.

"Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике", - сказал представитель МИД на брифинге.

Также в МИД Франции отметили, что решение российского министра иностранных дел было принято к сведению.