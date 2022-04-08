Макрон: Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время
Украинский конфликт не получится урегулировать в ближайшие недели. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В связи с этим, по его словам, населению страны необходимо предоставлять гуманитарную помощь.
При этом Макрон подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю
- ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
- В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей
- Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
- Белоруссия утвердила список недружественных стран
- Путин приехал проститься с Жириновским
- В России расширили поддержку малого агробизнеса
- Делегация ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен едет в Киев на поезде
- В Киеве анонсировали национализацию всей российской собственности на Украине
- Макрон: Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru