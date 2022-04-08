Макрон: Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время

При этом Макрон подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.