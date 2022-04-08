Макрон: Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время

Украинский конфликт не получится урегулировать в ближайшие недели. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В связи с этим, по его словам, населению страны необходимо предоставлять гуманитарную помощь.

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При этом Макрон подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще как минимум несколько месяцев.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КонфликтГуманитарная ПомощьУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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