Заморозка конфликта и «мир через силу»: Трамп готовится представить план по Украине

Дональд Трамп еще не сделал официальных заявлений по теме украинского конфликта, однако в Киеве уже назвали пять «красных линий» его плана.

США после победы Дональда Трампа на президентских выборах попытаются положить конец военному конфликту на Украине и будут проводить политику военного невмешательства, сообщило агентство Associated Press. По данным СМИ, новый президент США может планировать расширение армии и систем противоракетной обороны, чтобы проводить политику «мира через силу». Однако конкретного способа завершения боевых действий на Украине Трамп еще не озвучивал.

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ПЛАН ТРАМПА ПРОТИВ «КРАСНЫХ ЛИНИЙ» КИЕВА

Как заявляет Wall Street Journal со ссылкой на источники, советники предлагают Трампу завершить конфликт, создав демилитаризованную зону по линии фронта с поддержкой Украины оружием. По информации издания, план предусматривает заморозку нынешней линии фронта. Не уточняется, как именно намерены обеспечить безопасность территории, однако известно, что задействование американских войск, контингентов ООН и других финансируемых США организаций исключено. Украина при этом должна минимум на 20 лет отказаться от вступления в НАТО, за что продолжит получать от США оружие. Россия же сможет сохранить за собой бывшие украинские территории и получит гарантии невступления Украины в альянсы.

Между тем сам Трамп пока не одобрил никакого точного плана по Украине.

Издание The Guardian допустило, что Москва в случае посредничества Трампа в переговорах по Украине выдвинет свои требования. В СМИ полагают, что к ним можно было бы отнести передачу Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР под полный контроль России, создание буферной зоны, репарации за ущерб Донбассу и нейтральный статус Украины вне НАТО.

В свою очередь экс-президент Украины Петр Порошенко уже призвал президента Украины Владимира Зеленского соблюдать пять «красных линий» при общении с Трампом. Политик выделил отсутствие компромиссов по поводу независимости Украины, а также вопрос территориальной целостности страны. По мнению Порошенко, Киев не должен отказываться от украинских областей, перешедших России. Также стране не следует соглашаться на ограничение мощности ВСУ, отмену санкций против России и отказ от вступления в НАТО.

Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко со своей стороны допустил, что при Трампе Украине будет сложнее присоединиться к альянсу. Однако он уточнил, что у Киева есть аргумент за вступление в НАТО, который заключается в том, что Украина может способствовать безопасности в Североатлантическом регионе и разделяет принципы блока.

Одновременно с этим в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. Из материала издания следует, что западные трейдеры пытаются понять, как теперь вести торговые отношения с Россией. Как добавил собеседник издания, западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что Дональд Трамп является бизнесменом и обладает одним полезным качеством для России - не любит тратить деньги на разных «прихлебателей и приживалок».

«Он смертельно не любит тратить деньги на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», - сообщил он.

Однако депутат Госдумы Евгений Попов допустил, что еще до января 2025 года Трамп предложит России невыгодную сделку по Украине, которую Москва отвергнет.

«Дональд разведет руками и, в свойственной ему манере, объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит. Но затянет процесс урегулирования», - написал Попов в своем Telegram-канале.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН допустил, что Трамп, четко заявивший о желании остановить боевые действия на Украине, выполнит свое обещание. Однако действия политика приведут к заморозке конфликта, а не его окончанию, поскольку его «невозможно решить».

«Думаю, единственное, что он предложит – это чтобы Зеленский прямо платил бы за каждый танк и за каждое ружье, которое он будет брать у Америки. Поскольку у Украины таких денег нет и Украина все время ожидала, что она будет получать подарки с Запада, это приведет к тому, что весь груз дальнейшей поддержки Украины ляжет на плечи немцев - самой богатой страны Европы, которую будут толкать к тому, чтобы она фактически единолично на своих плечах тянула бы все это бремя», – сказал он.

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По словам Рара, в Германии готовы помогать Киеву по идеологическим соображениям, но в стране для этого недостаточно денег. Другая проблема заключается в том, что европейские элиты «бояться и ненавидят» Трампа.

«Европейцев ожидают очень трудные четыре года с Трампом. Байден и Обама рассматривали Европу как союзника, хотя бы в вопросах либеральных ценностей… Трамп рассматривает Евросоюз чисто как конкурента, особенно Германию, как страну, которая за счет Америки последние годы нажила себе благосостояние», – добавил собеседник НСН.

Ранее в МИД РФ указали, что Россия не питает иллюзий в отношении Трампа. Как подчеркнули в ведомстве, правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность и придерживается линии на «сдерживание Москвы» вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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