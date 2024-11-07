Заморозка конфликта и «мир через силу»: Трамп готовится представить план по Украине
Дональд Трамп еще не сделал официальных заявлений по теме украинского конфликта, однако в Киеве уже назвали пять «красных линий» его плана.
США после победы Дональда Трампа на президентских выборах попытаются положить конец военному конфликту на Украине и будут проводить политику военного невмешательства, сообщило агентство Associated Press. По данным СМИ, новый президент США может планировать расширение армии и систем противоракетной обороны, чтобы проводить политику «мира через силу». Однако конкретного способа завершения боевых действий на Украине Трамп еще не озвучивал.
ПЛАН ТРАМПА ПРОТИВ «КРАСНЫХ ЛИНИЙ» КИЕВА
Как заявляет Wall Street Journal со ссылкой на источники, советники предлагают Трампу завершить конфликт, создав демилитаризованную зону по линии фронта с поддержкой Украины оружием. По информации издания, план предусматривает заморозку нынешней линии фронта. Не уточняется, как именно намерены обеспечить безопасность территории, однако известно, что задействование американских войск, контингентов ООН и других финансируемых США организаций исключено. Украина при этом должна минимум на 20 лет отказаться от вступления в НАТО, за что продолжит получать от США оружие. Россия же сможет сохранить за собой бывшие украинские территории и получит гарантии невступления Украины в альянсы.
Между тем сам Трамп пока не одобрил никакого точного плана по Украине.
Издание The Guardian допустило, что Москва в случае посредничества Трампа в переговорах по Украине выдвинет свои требования. В СМИ полагают, что к ним можно было бы отнести передачу Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР под полный контроль России, создание буферной зоны, репарации за ущерб Донбассу и нейтральный статус Украины вне НАТО.
В свою очередь экс-президент Украины Петр Порошенко уже призвал президента Украины Владимира Зеленского соблюдать пять «красных линий» при общении с Трампом. Политик выделил отсутствие компромиссов по поводу независимости Украины, а также вопрос территориальной целостности страны. По мнению Порошенко, Киев не должен отказываться от украинских областей, перешедших России. Также стране не следует соглашаться на ограничение мощности ВСУ, отмену санкций против России и отказ от вступления в НАТО.
Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко со своей стороны допустил, что при Трампе Украине будет сложнее присоединиться к альянсу. Однако он уточнил, что у Киева есть аргумент за вступление в НАТО, который заключается в том, что Украина может способствовать безопасности в Североатлантическом регионе и разделяет принципы блока.
Одновременно с этим в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. Из материала издания следует, что западные трейдеры пытаются понять, как теперь вести торговые отношения с Россией. Как добавил собеседник издания, западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях.
В США НЕ ПОТРАТЯТСЯ?
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что Дональд Трамп является бизнесменом и обладает одним полезным качеством для России - не любит тратить деньги на разных «прихлебателей и приживалок».
«Он смертельно не любит тратить деньги на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», - сообщил он.
Однако депутат Госдумы Евгений Попов допустил, что еще до января 2025 года Трамп предложит России невыгодную сделку по Украине, которую Москва отвергнет.
«Дональд разведет руками и, в свойственной ему манере, объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит. Но затянет процесс урегулирования», - написал Попов в своем Telegram-канале.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН допустил, что Трамп, четко заявивший о желании остановить боевые действия на Украине, выполнит свое обещание. Однако действия политика приведут к заморозке конфликта, а не его окончанию, поскольку его «невозможно решить».
«Думаю, единственное, что он предложит – это чтобы Зеленский прямо платил бы за каждый танк и за каждое ружье, которое он будет брать у Америки. Поскольку у Украины таких денег нет и Украина все время ожидала, что она будет получать подарки с Запада, это приведет к тому, что весь груз дальнейшей поддержки Украины ляжет на плечи немцев - самой богатой страны Европы, которую будут толкать к тому, чтобы она фактически единолично на своих плечах тянула бы все это бремя», – сказал он.
По словам Рара, в Германии готовы помогать Киеву по идеологическим соображениям, но в стране для этого недостаточно денег. Другая проблема заключается в том, что европейские элиты «бояться и ненавидят» Трампа.
«Европейцев ожидают очень трудные четыре года с Трампом. Байден и Обама рассматривали Европу как союзника, хотя бы в вопросах либеральных ценностей… Трамп рассматривает Евросоюз чисто как конкурента, особенно Германию, как страну, которая за счет Америки последние годы нажила себе благосостояние», – добавил собеседник НСН.
Ранее в МИД РФ указали, что Россия не питает иллюзий в отношении Трампа. Как подчеркнули в ведомстве, правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность и придерживается линии на «сдерживание Москвы» вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, напоминает «Радиоточка НСН».
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