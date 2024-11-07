ПЛАН ТРАМПА ПРОТИВ «КРАСНЫХ ЛИНИЙ» КИЕВА



Как заявляет Wall Street Journal со ссылкой на источники, советники предлагают Трампу завершить конфликт, создав демилитаризованную зону по линии фронта с поддержкой Украины оружием. По информации издания, план предусматривает заморозку нынешней линии фронта. Не уточняется, как именно намерены обеспечить безопасность территории, однако известно, что задействование американских войск, контингентов ООН и других финансируемых США организаций исключено. Украина при этом должна минимум на 20 лет отказаться от вступления в НАТО, за что продолжит получать от США оружие. Россия же сможет сохранить за собой бывшие украинские территории и получит гарантии невступления Украины в альянсы.

Между тем сам Трамп пока не одобрил никакого точного плана по Украине.

Издание The Guardian допустило, что Москва в случае посредничества Трампа в переговорах по Украине выдвинет свои требования. В СМИ полагают, что к ним можно было бы отнести передачу Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР под полный контроль России, создание буферной зоны, репарации за ущерб Донбассу и нейтральный статус Украины вне НАТО.

В свою очередь экс-президент Украины Петр Порошенко уже призвал президента Украины Владимира Зеленского соблюдать пять «красных линий» при общении с Трампом. Политик выделил отсутствие компромиссов по поводу независимости Украины, а также вопрос территориальной целостности страны. По мнению Порошенко, Киев не должен отказываться от украинских областей, перешедших России. Также стране не следует соглашаться на ограничение мощности ВСУ, отмену санкций против России и отказ от вступления в НАТО.

Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко со своей стороны допустил, что при Трампе Украине будет сложнее присоединиться к альянсу. Однако он уточнил, что у Киева есть аргумент за вступление в НАТО, который заключается в том, что Украина может способствовать безопасности в Североатлантическом регионе и разделяет принципы блока.

Одновременно с этим в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник. Из материала издания следует, что западные трейдеры пытаются понять, как теперь вести торговые отношения с Россией. Как добавил собеседник издания, западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях.