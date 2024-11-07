Мосты взорваны: Зеленский и Макрон поздравили Трампа, в России - выжидают
Президент Франции Эммануэль Макрон после победы Трампа в выборах заявил о совместных усилиях Парижа и Берлина ради суверенной Европы, а в России ожидают, что новый президент США выйдет на контакт с Владимиром Путиным.
Президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и выразил готовность к мирной и упорядоченной передаче полномочий, сообщает агентство Associated Press.
В первом своем заявлении после поражения кандидата от партии демократов Камалы Харрис на выборах главы государства Байден объяснил ее проигрыш вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Он напомнил, что Харрис объявила об участии в выборах за 107 дней до голосования, что является рекордно коротким сроком. По словам Байдена, ее кампания «олицетворяла то, чего можно было достичь».
Сама Харрис в свою очередь пообещала продолжать борьбу «в кабинках для голосования, в судах и на площадях». Обращаясь к сторонникам, попросила их не отчаиваться и верить, что однажды демократы снова победят.
«Поговорка гласит, что звезды видны, только когда достаточно темно. Я знаю, многим кажется, что мы вступаем в темные времена, но ради всеобщего блага я надеюсь, что это не так», - сказала она.
МАКРОН ЗА СУВЕРЕННУЮ ЕВРОПУ, ЗЕЛЕНСКИЙ ЖДЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
По данным New York Times, многие представители демократической партии связывают поражение своего кандидата с действующим президентом Джо Байденом, который «направил свою партию на путь краха».
«Предполагалось, что он станет мостом, связующим звеном для следующего поколения демократов», но вместо этого Байден "взорвал мост", не покинув президентскую гонку раньше», - сообщил демократ, историк президентства в Нью-Йоркском историческом обществе и профессор истории в Университете Райса Дуглас Бринкли.
Трампа уже поздравили с победой поздравили лидеры ряда стран. При этом президент Франции Эммануэль Макрон после этого созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и заявил, что Париж и Берлин намерены продолжать сотрудничество с США, но также будут защищать свои интересы.
«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы», - написал он по итогу беседы в соцсетях.
Поздравления Трампу высказали генсек НАТО и глава Еврокомиссии, лидеры Великобритании, Индии, Израиля, Венгрии, Австрии, Сербии. Отреагировали на итоги выборов США и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский тоже позвонил политику, поздравил его и выразил желание встретиться с ним лично.
«Я ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир в Украине», — написал он в своих соцсетях.
БАЙДЕН ОБОСТРИТ, ТРАМП СМЯГЧИТ?
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, планирует ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с победой на выборах. Он также напомнил, что США являются недружественной страной для России.
«Путин открыт к контакту, к диалогу. Эта позиция последовательна. Давайте дождемся каких-то конкретных действий», - сообщил он.
Позже Песков также добавил, что перспектива вероятных визитов Путина в США будет ясна после инаугурации Трампа.
В МИД РФ указали, что Россия не питает иллюзий в отношении Трампа. Как подчеркнули в ведомстве, правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность и придерживается линии на «сдерживание Москвы» вне зависимости от принадлежности к той или иной партии.
Как сообщил НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, американцы голосовали за Дональда Трампа «кошельком» и в надежде победить раскол в обществе, для России же победа республиканцев означает скорые переговоры Трампа и Владимира Путина по Украине.
«Для нас всех важна позиция США по Украине. Трамп обещает, что он этот конфликт остановит. Непонятно, будет ли это ультиматум и для России, и для Украины… Или он сначала встретится с Путиным, они найдут приемлемый какой-то компромисс. Я склоняюсь именно ко второму варианту», - заявил он.
По словам собеседника НСН, в прошлый президентский срок Трампа подвело то, что он не смог собрать преданную команду. Однако политик, вероятно, учтет неудачный опыт и проведет работу над ошибками.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал НСН, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп скорее всего попытается выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах.
«Мы слышали много заявлений Трампа в предвыборное время. Думаю, сейчас он на эмоциональной волне попытается предстать миротворцем. Хороших перспектив (президент Украины Владимир . - прим. НСН) Зеленский для себя не услышит, все его планы победы можно похоронить. Думаю, ему скажут: "Парень, продолжай своими силами, а мы поддержим на словах". При этом продолжится намеченная борьба до последнего украинца. С Путиным Трамп попытается выстроить какие-то отношения, возможно мы чуть оттолкнемся от того дна (в отношениях. - прим. НСН), на котором сейчас находимся», - уточнил он.
Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко допустил, что действующий президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Он напомнил, что в декабре 2016 года произошло резкое обострение отношений, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Белый дом объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.
«Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — сказал Яковенко.
По данным Politico, команда действующего президента США ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства. Потому администрация Байдена намерена в срочном порядке отправить Киеву последний пакет помощи в шесть миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».
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