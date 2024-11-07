Мосты взорваны: Зеленский и Макрон поздравили Трампа, в России - выжидают

БАЙДЕН ОБОСТРИТ, ТРАМП СМЯГЧИТ?

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, планирует ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с победой на выборах. Он также напомнил, что США являются недружественной страной для России.

«Путин открыт к контакту, к диалогу. Эта позиция последовательна. Давайте дождемся каких-то конкретных действий», - сообщил он.

Позже Песков также добавил, что перспектива вероятных визитов Путина в США будет ясна после инаугурации Трампа.

В МИД РФ указали, что Россия не питает иллюзий в отношении Трампа. Как подчеркнули в ведомстве, правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность и придерживается линии на «сдерживание Москвы» вне зависимости от принадлежности к той или иной партии.

Как сообщил НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, американцы голосовали за Дональда Трампа «кошельком» и в надежде победить раскол в обществе, для России же победа республиканцев означает скорые переговоры Трампа и Владимира Путина по Украине.

«Для нас всех важна позиция США по Украине. Трамп обещает, что он этот конфликт остановит. Непонятно, будет ли это ультиматум и для России, и для Украины… Или он сначала встретится с Путиным, они найдут приемлемый какой-то компромисс. Я склоняюсь именно ко второму варианту», - заявил он.

По словам собеседника НСН, в прошлый президентский срок Трампа подвело то, что он не смог собрать преданную команду. Однако политик, вероятно, учтет неудачный опыт и проведет работу над ошибками.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал НСН, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп скорее всего попытается выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах.

«Мы слышали много заявлений Трампа в предвыборное время. Думаю, сейчас он на эмоциональной волне попытается предстать миротворцем. Хороших перспектив (президент Украины Владимир . - прим. НСН) Зеленский для себя не услышит, все его планы победы можно похоронить. Думаю, ему скажут: "Парень, продолжай своими силами, а мы поддержим на словах". При этом продолжится намеченная борьба до последнего украинца. С Путиным Трамп попытается выстроить какие-то отношения, возможно мы чуть оттолкнемся от того дна (в отношениях. - прим. НСН), на котором сейчас находимся», - уточнил он.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко допустил, что действующий президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Он напомнил, что в декабре 2016 года произошло резкое обострение отношений, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Белый дом объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.