Администрация Байдена хочет отправить Киеву последние $6 млрд
Администрация действующего американского президента Джо Байдена намерена в срочном порядке отправить Киеву последний пакет помощи, сообщает Politico.
Речь идет о 6 млрд долларов. Как ожидается, это произойдет к моменту инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа.
Команда Байдена ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства.
Ранее высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев должен отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru