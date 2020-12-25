Заморить Крым жаждой. Украина угрожает помешать опреснению воды
Глава МИД Украины заявил, что Киев помешает строительству опреснительной станции в Крыму, в России готовы ответить.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киев помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. По его словам, Украина уже начала работу по поиску международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом. Он отметил, что страна намерена препятствовать реализации проекта.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что старт проекта, который позволит избавиться от недостатка воды, ожидается в январе следующего года. Депутата Госдумы от полуострова Михаил Шеремет в свою очередь заявил РИА Новости, что все попытки извне помешать строительству в Крыму опреснительных станций обречены, а проект будет реализован в отведенные сроки.
В Крыму проблема водоснабжения и орошения земель возникла в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, когда решат проблему водоснабжения Крыма.
«Россия решит проблему водоснабжения Крыма, на это уйдет 2-3 года», - сказал Цеков.
По его словам, существует множество технологий, которые в комплексе позволят решить эту проблему. В частности, как отметил сенатор, будут созданы накопительные водохранилища за счет природных осадков, можно использовать древние русла рек, под которыми также протекает вода, стекающая в море, но ее можно перенаправить на нужды водоснабжения. По его словам, также можно использовать воду после очистки в технических целях, в том числе на ТЭЦ.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН в свою очередь заявил, что проблемы с водой Крым решит без Украины.
«Да, Крым сегодня нуждается в днепровской воде, в первую очередь, для сельского хозяйства, но власть решает эту проблему по мере сил. Несмотря на то, что иногда возникают сложные ситуации, тем не менее, ведется системная работа по обеспечению полуострова бесперебойным водоснабжением. А пойти на сделку с Украиной ради днепровской воды, в моем понимании, — политическая нелепость», - считает он.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН предложил заняться очисткой сточных вод в Крыму вместо строительства опреснительной станции.
«Все большие города, такие как Феодосия и Евпатория, выбрасывают реки сточных вод в море. Если воду очистить – то ее хватит для полива всего Крыма, и не надо будет использовать привозную. Самые лучшие технологии – японские. Это дешевле на порядок, чем опреснение воды, которое предлагали крымские власти. Если эту систему поставить, одновременно решатся два вопроса – чистота морской воды в городах-курортах и вода для полива в сельском хозяйстве», - подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила главе космической корпорации SpaceX Илону Маску переехать жить в Крым. По мнению российского парламентария, в Крыму предприниматель сможет продемонстрировать умение решать вполне земные проблемы с водой, которые возникли у жителей полуострова из-за действий Украины.
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