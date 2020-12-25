Заморить Крым жаждой. Украина угрожает помешать опреснению воды

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киев помешать реализации проекта с опреснением воды в Крыму. По его словам, Украина уже начала работу по поиску международной компании-подрядчика, которая будет заниматься проектом. Он отметил, что страна намерена препятствовать реализации проекта.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что старт проекта, который позволит избавиться от недостатка воды, ожидается в январе следующего года. Депутата Госдумы от полуострова Михаил Шеремет в свою очередь заявил РИА Новости, что все попытки извне помешать строительству в Крыму опреснительных станций обречены, а проект будет реализован в отведенные сроки.

В Крыму проблема водоснабжения и орошения земель возникла в 2014 году. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, когда решат проблему водоснабжения Крыма.

«Россия решит проблему водоснабжения Крыма, на это уйдет 2-3 года», - сказал Цеков.

По его словам, существует множество технологий, которые в комплексе позволят решить эту проблему. В частности, как отметил сенатор, будут созданы накопительные водохранилища за счет природных осадков, можно использовать древние русла рек, под которыми также протекает вода, стекающая в море, но ее можно перенаправить на нужды водоснабжения. По его словам, также можно использовать воду после очистки в технических целях, в том числе на ТЭЦ.