В Крыму назвали «нелепостью» предложение помощи из Киева

«Сегодня у Украины нет актуальных предложений, касающихся Крыма. Все их якобы инициативы — это попытки наверстать упущенное и хоть как-то интегрироваться в жизнь полуострова. Но, замечу, что для них эта эпоха давно прошла. Да, Крым сегодня нуждается в днепровской воде, в первую очередь, для сельского хозяйства, но власть решает эту проблему по мере сил. Несмотря на то, что иногда возникают сложные ситуации, тем не менее, ведется системная работа по обеспечению полуострова бесперебойным водоснабжением. А пойти на сделку с Украиной ради днепровской воды, в моем понимании, — политическая нелепость. Мы им предлагали за воду деньги — они не захотели. Теперь они предлагают нам за воду уступки по Донбассу. Я даже не допускаю мысли, что в Москве могут пойти на подобную сделку, потому что если сегодня уступить Украине хоть в малом, касающегося российских интересов, то завтра они захотят всего — официальный Киев так и не опроверг заявления некоторых своих политиков, что Украина должна быть от Дуная до Сибири», - напомнил он.

Ранее в феврале глава городской администрации Крыма сообщила, что запасов в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, хватит только на период от 90 до 100 дней. Поэтому в городе было принято решение об особом режиме водоснабжения, начиная с 10 февраля.

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды привел к выбросу химических веществ: на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

