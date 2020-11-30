Глава Крыма сообщил о «критической» ситуации с водой в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, передает РИА «Новости».

Он добавил, что оперативный штаб по решению проблем водоснабжения рассматривает обращения со всех регионов Крыма. Для решения проблем водоснабжения в Симферополе принято решение о бурении дополнительных скважин с целью увеличения добычи воды.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит 50 млрд рублей в целях модернизации системы водоснабжения.

В Совфеде назвали сроки решения проблемы водоснабжения Крыма

До вхождения Крыма в состав РФ пресная вода поступала на полуостров через Северо-Крымский канал. Украина после событий 2014 года в одностороннем порядке перекрыла водоснабжение.

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