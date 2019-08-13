Царев предложил решать проблему с нехваткой воды в Крыму с помощью канализации

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов обвинил украинские власти в незаконном перекрытии канала, который когда-то снабжал полуостров водой из Днепра. Он заявил, что Киев грубо нарушил международное гуманитарное право, так как истоки Днепра находятся в России. В ответ на это представитель украинского президента Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрыть канал, а в Крыму достаточно своих источников для обеспечения питьевой водой. Впрочем, вода из канала по большей части использовалась для орошения сельскохозяйственных полей полуострова.

Экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что для обеспечения Крыма водой у полуострова достаточно своих ресурсов – но нужно внедрить систему очистки сточных вод в крупных городах.