Царев предложил решать проблему с нехваткой воды в Крыму с помощью канализации
Экс‐спикер парламента Новороссии заявил в эфире НСН, что очистка сточных вод решит в Крыму сразу две проблемы.
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов обвинил украинские власти в незаконном перекрытии канала, который когда-то снабжал полуостров водой из Днепра. Он заявил, что Киев грубо нарушил международное гуманитарное право, так как истоки Днепра находятся в России. В ответ на это представитель украинского президента Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрыть канал, а в Крыму достаточно своих источников для обеспечения питьевой водой. Впрочем, вода из канала по большей части использовалась для орошения сельскохозяйственных полей полуострова.
Экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что для обеспечения Крыма водой у полуострова достаточно своих ресурсов – но нужно внедрить систему очистки сточных вод в крупных городах.
«На самом деле Крым в достаточной мере обеспечен водой. Существует технология очистки сточных вод, которую можно использовать для полива. Ее и пить можно, но с моральной и нравственной точки зрения, это будет неправильно. Все большие города, такие как Феодосия и Евпатория, выбрасывают реки сточных вод в море. Если воду очистить – то ее хватит для полива всего Крыма, и не надо будет использовать привозную. Самые лучшие технологии – японские. Это дешевле на порядок, чем опреснение воды, которое предлагали крымские власти. Если эту систему поставить, одновременно решатся два вопроса – чистота морской воды в городах-курортах и вода для полива в сельском хозяйстве», - заявил он.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН заявил, что перекрытие Северо-Крымского канала, в первую очередь, нанесло ущерб самой Украине.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Минтруд оценил идею о сокращении рабочей недели
- Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться
- Эксперты рассказали, что ждет Россию после санкций
- «Жёстко, но оправданно». В Кремле оценили действия силовиков на митингах в Москве
- В Кремле отреагировали на акции протеста в Москве