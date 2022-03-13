Закрытое небо. ЕС выступил против желания Украины закрыть небо из-за угрозы третьей мировой войны

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт между Вашингтоном и Москвой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы военного ведомства США Ллойда Остина.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. При этом поддержание бесполетной зоны потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами, что грозило бы для Вашингтона войной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вводить запрет на полет определенных самолетов над Украиной.