Закрытое небо. ЕС выступил против желания Украины закрыть небо из-за угрозы третьей мировой войны

В ЕС выступили против идеи Украины закрыть небо из-за угрозы возникновения третьей мировой войны. В России также выступают против этой идеи.

Решение о введении бесполетной зоны над Украиной не будет принято, потому что НАТО боится ответного ядерного удара, да и вообще не хочет воевать с Россией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

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В ЕС предупредили об угрозе третьей мировой войны из-за создания бесполетной зоны над Украиной. Об это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Periodico.

«Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. <...> Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать», — сообщает ТАСС.

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Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт между Вашингтоном и Москвой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы военного ведомства США Ллойда Остина.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. При этом поддержание бесполетной зоны потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами, что грозило бы для Вашингтона войной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости. Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вводить запрет на полет определенных самолетов над Украиной.

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«Введение бесполетной зоны над Украиной должно обеспечиваться средствами противовоздушной и противоракетной обороны, а также фронтовой авиацией. Это означает объявление войны России, нападение на российские войска и российскую авиацию. НАТО на это не пойдет, потому что в ответ сразу же с высокой степенью вероятности может последовать удар тактическим ядерным оружием, либо будет нанесен удар по Польше или другим восточноевропейским государствам, откуда будут стрелять по нашим самолетам над Украиной. Так что такое решение НАТО исключено. Много раз говорилось, что они войны с Россией не хотят, да и не могут», - сказал Прохватилов.

Верховная Рада Украины 3 марта попросила ООН и другие международные организации о немедленном создании бесполетной зоны над территорией страны. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что такая мера поможет защитить мирное население и объекты культурного наследия.

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