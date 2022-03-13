Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за украинского кризиса

Бывший президент во время митинга единомышленников, который транслировал телеканал Newsmax, предупредил, что существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в Вашингтоне некому поговорить с властями России — в частности, с президентом страны Владимиром Путиным.

Трамп считает, что «несмотря на слабость, трусость и некомпетентность» Байдена, существует путь дипломатического урегулирования кризиса на Украине.

Политик призвал США обозначить России два выбора, которыми она обладает. Ей необходимо отдать предпочтение переговорам о мире или столкнуться со «значительными последствиями». Трамп считает, что Соединенным Штатам следует полностью избавиться от российской зависимости в отрасли сфере энергоносителей.

Бывший американский лидер также не исключил выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы в США в 2024 году.

Ранее Трамп заявил, что США в мире перестали уважать. По его словам, сейчас страной «руководят некомпетентные люди».

