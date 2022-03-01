Байден заявил, что о ядерной войне беспокоиться не стоит

«Нет», - заявил Байден, выступая в Белом доме.



Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Страны Запада осудили это действие и ввели многочисленные санкции против представителей властей РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил возможность размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.





