Байден заявил, что о ядерной войне беспокоиться не стоит

Президент США Джо Байден заявил, что беспокоиться о ядерной войне не стоит. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос одного из журналистов, передает РИА Новости.

Псаки: Байден не будет посылать войска США на Украину

«Нет», - заявил Байден, выступая в Белом доме.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Страны Запада осудили это действие и ввели многочисленные санкции против представителей властей РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил возможность размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАБайден
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