Аделия Петросян выиграла отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине
Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии, выиграв квалификационный турнир в Китае.
Она набрала 68.72 балла за короткую программу вчера и сегодня 140.91 за произвольную. Эти баллы позволили ей занять первое место на отборочном турнире.
Второе место у спортсменки из Грузии Анастасии Губановой, которая ранее представляла Россию. Третье место за фигуристкой из Бельгии – Луной Хендрикс.
Ранее от квалификационного турнира на Олимпийские игры 2026 года был отстранён тренер Петросян Даниил Глейхенгауз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее от квалификационного турнира на Олимпийские игры 2026 года был отстранён тренер Петросян Даниил Глейхенгауз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
