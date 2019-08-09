Захарова рассказала, когда МИД РФ ответит Токио на «японские Курилы» карты Олимпиады-2020

Еженедельный брифинг МИД РФ по текущим вопросам внешней политики в эту пятницу, 9 августа продет в подмосковном городе Солнечногорске на площадке форума «Территория смыслов». Начало мероприятия в 14:00.

Примечательно, что российские острова Курильской гряды не первый раз оказываются «японскими». Похожий инцидент произошел в июле, когда после G20 в Осаке Южные Курилы включили в состав Японии на карте, размещенной на официальном сайте саммита. Тогда МИД России выразил Токио протест, а Мария Захарова отметила, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.

Напомним, Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями».

