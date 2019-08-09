Захарова рассказала, когда МИД РФ ответит Токио на «японские Курилы» карты Олимпиады-2020
Официальный представитель МИД РФ в интервью НСН призвала дождаться своего еженедельного брифинга.
Япония «присвоила» себе Южные Курилы, разместив на официальном сайте Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио следующим летом. На интерактивной карте, показывающей маршрут олимпийского огня, российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи «отнесены» к префектуре Хоккайдо, при этом сам маршрут по ним не проходит.
В интервью НСН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, когда последует ответ российской стороны на такой шаг организаторов Олимпийских игр.
«На брифинге сегодня», — сообщила Мария Захарова.
Еженедельный брифинг МИД РФ по текущим вопросам внешней политики в эту пятницу, 9 августа продет в подмосковном городе Солнечногорске на площадке форума «Территория смыслов». Начало мероприятия в 14:00.
Примечательно, что российские острова Курильской гряды не первый раз оказываются «японскими». Похожий инцидент произошел в июле, когда после G20 в Осаке Южные Курилы включили в состав Японии на карте, размещенной на официальном сайте саммита. Тогда МИД России выразил Токио протест, а Мария Захарова отметила, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.
Напомним, Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- АУЕ призвали приравнять к ИГИЛ
- Генпрокуратура Грузии обвинила скандального экс-директора «Рустави 2»
- Сделали представление. МИД РФ вызвал дипломата США из-за акции в Москве
- Дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек
- «Отличная новость!». Захарова о российском самолете в небе Украины