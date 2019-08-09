Журова призвала не спешить с бойкотом Олимпиады из-за Южных Курил на карте Японии
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы рассказала в эфире НСН, как следует реагировать на причисление Южных Курил к территории Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.
Южные Курилы оказались отмечены как часть японской территории на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи на интерактивной карте маршрута олимпийского огня по хозяйке Игр-2020 «отнесены» к префектуре Хоккайдо.
На решение российской сборной принимать участие в Олимпиаде в Токио этот казус повлиять не должен, заявила в эфире НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова (слушайте аудио).
«Япония новую карту мира придумала что ли? Надо сделать им замечание и я думаю, что они должны его исправить. На сборную это не должно никак повлиять. Это другой уровень выяснения отношений, на дипломатическом уровне, на государственном, но точно не на спортивном. Это не спортсменам надо бойкотировать то, что кто-то на какой-то карте [нарисовал]. Это отчасти провокация. Мы же можем допустить, что это может быть и ошибка, случайность. Пусть будет так, а спортсмены уже бойкотировать начали. Скажут, о, русские, бегут раньше паровоза. Поэтому думаю, что нужно сначала ноту написать, как это положено, а потом уже дальше принимать какие-то меры», — сказала депутат.
Напомним, что Южные Курилы являются предметом многолетнего спора России и Японии. Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении их под свой контроль, несмотря на то, что они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
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