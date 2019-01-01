В Совфеде призвали не скандалить из-за японской провокации с Курилами
Зампред комитета по международным делам Совета Федерации в эфире НСН назвал ожидаемым включение островов в состав Японии на сайте G20.
Карту Японии с включенными в ее состав южными Курильскими островами показали на официальном сайте G20. На нем разместили видеоролик, посвященный прошедшему в Осаке саммиту объединения, на одном из кадров которого показана карта с российскими островами.
Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире НСН назвал этот случай ожидаемым.
«Ни один японский политик не решится публично признать эти территории частью Российской Федерации. А поскольку саммит был в Японии, и японские политики явно участвовали в оформлении всех этих картинок, то другого ожидать было бы просто невозможно. Когда все это готовилось, было очевидно, что такого рода вещи будут проскальзывать», - пояснил он.
Однако это не означает, что инцидент нужно оставлять без внимания, считает сенатор. «Вопрос, что нам с этим делать. Территории эти мы считаем российскими. Должна быть реакция наших уполномоченных ведомств. Нужно писать официальную бумагу, что мы не можем согласиться с этим, что это наша территория. Но делать из этого вселенский скандал, из-за которого люди не будут 50 лет разговаривать друг с другом, - контрпродуктивно. Потому что нам главное все же – путем серьезных, профессиональных переговоров прийти к таким решениям, которые без сомнения были бы восприняты народами наших государств. Но это не предполагает торговлю территориями или еще какие-то поддавки», - добавил он.
Напомним, Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями».
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