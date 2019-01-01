В Совфеде призвали не скандалить из-за японской провокации с Курилами

Карту Японии с включенными в ее состав южными Курильскими островами показали на официальном сайте G20. На нем разместили видеоролик, посвященный прошедшему в Осаке саммиту объединения, на одном из кадров которого показана карта с российскими островами.

Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире НСН назвал этот случай ожидаемым.

«Ни один японский политик не решится публично признать эти территории частью Российской Федерации. А поскольку саммит был в Японии, и японские политики явно участвовали в оформлении всех этих картинок, то другого ожидать было бы просто невозможно. Когда все это готовилось, было очевидно, что такого рода вещи будут проскальзывать», - пояснил он.