В мире

Москва выразила Токио протест из-за карты с «японскими» Курилами

4 июля16:30

МИД России выразил протест Японии из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что нота указывает на злоупотребление японской стороной «функциями председателя "Группы двадцати" в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России». Мария Захарова сделала акцент на том, что это противоречит документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.

Источник: МИД РФ направит Японии представление из-за провокации с Курилами

Ранее в беседе с НСН зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов назвал этот случай ожидаемым.

«Ни один японский политик не решится публично признать эти территории частью Российской Федерации. А поскольку саммит был в Японии, и японские политики явно участвовали в оформлении всех этих картинок, то другого ожидать было бы просто невозможно. Когда все это готовилось, было очевидно, что такого рода вещи будут проскальзывать», - пояснил он.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:КурилыЯпонияРоссияСаммит G20