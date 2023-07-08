Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за реакцию на взрыв во Львове

Она обратила внимание на то, что украинский теракт в отношении объекта всемирного наследия «Московский Кремль и Красная площадь» не удостоился «публичной реакции со стороны гендиректора организации».

«Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, Секретариат Организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на «хорошие» и «плохие»», – подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале.

По ее мнению, ЮНЕСКО таким образом, как минимум, санкционирует агрессию неонацистского курса киевского режима.

Ранее, 6 июля, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры. Отмечается, что в ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны, были слышны взрывы.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».



