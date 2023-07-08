Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за реакцию на взрыв во Львове
ЮНЕСКО своим заявлением с осуждением «бомбардировки, затронувшей историческое здание в буферной зоне», находящейся вблизи украинского объекта всемирного наследия «Ансамбль исторического центра Львова», демонстрирует двойные стандарты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она обратила внимание на то, что украинский теракт в отношении объекта всемирного наследия «Московский Кремль и Красная площадь» не удостоился «публичной реакции со стороны гендиректора организации».
«Своим менторским заявлением, рассчитанным, прежде всего, на западные столицы, Секретариат Организации в очередной раз продемонстрировал предвзятый и непоследовательный подход, характерной чертой которого является разделение государств на «хорошие» и «плохие»», – подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале.
По ее мнению, ЮНЕСКО таким образом, как минимум, санкционирует агрессию неонацистского курса киевского режима.
Ранее, 6 июля, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры. Отмечается, что в ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны, были слышны взрывы.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».
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