Мэр Львова Садовой заявил, что убежища в городе будут открыты круглосуточно

Так, в своем Telegram-канале он отметил, что все укрытия «должны быть открыты 24/7». По словам Садового, причиной такого решения стали десять жалоб, которые поступили на горячую линию прошлой ночью.

Ранее, 6 июля, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры. Отмечается, что в ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны, были слышны взрывы.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».

