Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
6 июля 202306:39
Во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Максим Козицкий.
«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», — заявил он.
В ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны. Были слышны взрывы. Наблюдались проблемы с электроснабжением и сотовой связью.
В конце июня в Львове также был поврежден объект критической инфраструктуры, возник пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru