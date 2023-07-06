Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», — заявил он.

В ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны. Были слышны взрывы. Наблюдались проблемы с электроснабжением и сотовой связью.

В конце июня в Львове также был поврежден объект критической инфраструктуры, возник пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

