Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

Во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Максим Козицкий.

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«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», — заявил он.

В ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны. Были слышны взрывы. Наблюдались проблемы с электроснабжением и сотовой связью.

В конце июня в Львове также был поврежден объект критической инфраструктуры, возник пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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