Захарова предложила политикам ЕС ввести санкции против самих себя

Политикам Евросоюза стоит задуматься о санкциях против самих себя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Петербургского международного юридического форума, комментируя 17-й пакет антироссийских ограничений.

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«Я считаю, что в этот пакет надо внести бесполезных еэсовских евробюрократов, а потом этот пакет отправить куда-то в мусорный бак, потому что евробюрократы должны заниматься благополучием граждан Евросоюза. А они занимаются ровно противоположным. Они ухудшают жизнь граждан своих собственных стран», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что европейские власти воруют деньги из карманов своих граждан ради собственной выгоды и разжигания конфликта в Европе. Захарова добавила, что при разработке санкций евробюрократы забывают о правах и свободах человека и руководствуются только русофобией.

Ранее официальный представитель МИД назвала верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях ЕС, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Санкции ЕСМИД РФМария Захарова

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