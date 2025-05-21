Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области травмы получил мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший находился рядом с машиной в момент удара. Он самостоятельно обратился на подстанцию скорой помощи, где врачи диагностировали у него контузию и баротравму. Позднее пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил глава региона.

Гладков: Пять жителей Белгородской области пострадали из-за дронов ВСУ

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры