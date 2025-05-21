Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области травмы получил мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший находился рядом с машиной в момент удара. Он самостоятельно обратился на подстанцию скорой помощи, где врачи диагностировали у него контузию и баротравму. Позднее пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил глава региона.