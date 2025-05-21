Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области
В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области травмы получил мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший находился рядом с машиной в момент удара. Он самостоятельно обратился на подстанцию скорой помощи, где врачи диагностировали у него контузию и баротравму. Позднее пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил глава региона.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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