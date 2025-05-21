Михалков назвал три фильма, которые нужно посмотреть молодежи
Народный артист России, режиссер Никита Михалков порекомендовал молодым зрителям три фильма, которые, по его мнению, стоит обязательно посмотреть. Рекомендациями он поделился во время сессии «Бесогон и право 2.0», прошедшей в рамках XIII Петербургского международного юридического форума.
Первым он выделил ленту «Группа крови», посвященную судьбе детей в концлагерях. Михалков охарактеризовал картину как «очень серьезную» и связал ее тематику с актуальными моральными вопросами, обсуждаемыми на форуме.
Вторым фильмом стал «Пять несложных музыкальных пьес» с Джеком Николсоном — американская драма 1970-х годов, которую Михалков отметил за ее художественную глубину и стремление к поиску смыслов, несмотря на отсутствие идеологической близости.
Третьей в списке оказалась картина «Остров» режиссера Павла Лунгина. Михалков высоко оценил фильм, однако раскритиковал последующее творчество Лунгина, заявив, что, по его мнению, тот отрекся от заложенных ранее ценностей. При этом режиссер подчеркнул, что сам «Остров» остается важным и сильным произведением, передает «Радиоточка НСН».
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