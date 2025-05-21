Михалков назвал три фильма, которые нужно посмотреть молодежи

Народный артист России, режиссер Никита Михалков порекомендовал молодым зрителям три фильма, которые, по его мнению, стоит обязательно посмотреть. Рекомендациями он поделился во время сессии «Бесогон и право 2.0», прошедшей в рамках XIII Петербургского международного юридического форума.

Первым он выделил ленту «Группа крови», посвященную судьбе детей в концлагерях. Михалков охарактеризовал картину как «очень серьезную» и связал ее тематику с актуальными моральными вопросами, обсуждаемыми на форуме.