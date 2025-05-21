Рубио отказался на слушаниях называть Путина военным преступником
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей отказался следом за конгрессменом-демократом Биллом Китингом публично назвать президента России Владимира Путина военным преступником.
По словам Рубио, в ходе конфликта на Украине имели место эпизоды, которые можно охарактеризовать как «военные преступления», однако на данном этапе главной задачей, по его словам, является достижение прекращения боевых действий.
Он подчеркнул, что диалог с российским руководством необходим для урегулирования кризиса, и именно поэтому он не считает продуктивным прибегать к публичным обвинениям.
Китинг неоднократно перебивал Рубио, обвиняя его в попытке уклониться от прямого ответа и демонстрации непоследовательности. Несмотря на это, Рубио настаивал, что его позиция заключается в стремлении к завершению конфликта, а вопрос об ответственности за возможные преступления должен рассматриваться в надлежащем порядке и в установленное время, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru