Рубио отказался на слушаниях называть Путина военным преступником

Он подчеркнул, что диалог с российским руководством необходим для урегулирования кризиса, и именно поэтому он не считает продуктивным прибегать к публичным обвинениям.

Китинг неоднократно перебивал Рубио, обвиняя его в попытке уклониться от прямого ответа и демонстрации непоследовательности. Несмотря на это, Рубио настаивал, что его позиция заключается в стремлении к завершению конфликта, а вопрос об ответственности за возможные преступления должен рассматриваться в надлежащем порядке и в установленное время, передает «Радиоточка НСН».

