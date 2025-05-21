Рубио отказался на слушаниях называть Путина военным преступником

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей отказался следом за конгрессменом-демократом Биллом Китингом публично назвать президента России Владимира Путина военным преступником.

По словам Рубио, в ходе конфликта на Украине имели место эпизоды, которые можно охарактеризовать как «военные преступления», однако на данном этапе главной задачей, по его словам, является достижение прекращения боевых действий.

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Он подчеркнул, что диалог с российским руководством необходим для урегулирования кризиса, и именно поэтому он не считает продуктивным прибегать к публичным обвинениям.

Китинг неоднократно перебивал Рубио, обвиняя его в попытке уклониться от прямого ответа и демонстрации непоследовательности. Несмотря на это, Рубио настаивал, что его позиция заключается в стремлении к завершению конфликта, а вопрос об ответственности за возможные преступления должен рассматриваться в надлежащем порядке и в установленное время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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