«Что он там делает?»: Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу визита президента Украины Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику. Об этом он заявил во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает агентство Reuters.

По словам американского лидера, он попытался связаться с Зеленским, однако ему сообщили, что украинский президент находится в ЮАР.