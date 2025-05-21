«Что он там делает?»: Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу визита президента Украины Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику. Об этом он заявил во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает агентство Reuters.
По словам американского лидера, он попытался связаться с Зеленским, однако ему сообщили, что украинский президент находится в ЮАР.
«Я спросил: что, черт возьми, он там делает?» — сказал Трамп, прокомментировав ситуацию с иронией.
Рамафоса пояснил, что Зеленский обсуждал с представителями его страны вопросы урегулирования конфликта. Он отметил, что Украина предпринимает усилия для достижения мира, а власти ЮАР участвуют в этом процессе и поддерживают действия США в данном направлении.
Визит Зеленского в ЮАР состоялся накануне его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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