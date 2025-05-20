ЕС готовит новые энергетические санкции против России в рамках 18-го пакета
Главным элементом 18-го пакета санкций Европейского союза в отношении России могут стать меры в энергетическом секторе. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания глав МИД и министерств обороны стран объединения, прошедшего в Брюсселе.
По ее словам, участники встречи договорились о необходимости усиливать давление на Москву и действовать оперативно. В числе ключевых предложений рассматриваются дополнительные ограничения, в первую очередь касающиеся предельных цен на российскую нефть. Также обсуждаются возможные меры в отношении газопроводов «Северный поток» и введение новых ограничений в финансовой сфере.
Каллас выразила уверенность в том, что согласование нового санкционного пакета пройдет в короткие сроки.
Газопровод «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в 2021 году, так и не был введен в эксплуатацию. В сентябре 2022 года обе нитки первого «Северного потока» и одна из ниток второго были повреждены в результате взрывов в Балтийском море. Обстоятельства инцидента до сих пор остаются предметом международного расследования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru