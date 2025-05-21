Умер звукорежиссер группы ABBA Майкл Третов

Инженер звукозаписи группы ABBA Майкл Третов скончался на 81 году жизни, передает газета Aftonbladet.

Третов умер 20 мая, однако подробности его смерти не раскрываются. Жена, сын и менеджер Третова от комментариев отказались.

Один из участников ABBA Бенни Андерссон рассказал, что Третов очень много значил для коллектива.

Третов начал работать с группой ABBA в 1970-х годах, а после распада коллектива он писал музыку для фильмов и занимался восстановлением записей ABBA.

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ФОТО: РИА Новости
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