Умер звукорежиссер группы ABBA Майкл Третов
21 мая 202520:18
Инженер звукозаписи группы ABBA Майкл Третов скончался на 81 году жизни, передает газета Aftonbladet.
Третов умер 20 мая, однако подробности его смерти не раскрываются. Жена, сын и менеджер Третова от комментариев отказались.
Один из участников ABBA Бенни Андерссон рассказал, что Третов очень много значил для коллектива.
Третов начал работать с группой ABBA в 1970-х годах, а после распада коллектива он писал музыку для фильмов и занимался восстановлением записей ABBA.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru