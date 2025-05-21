Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» в Москве пройдет с июня по сентябрь

В Москве с 2 июня по 7 сентября вновь пройдет открытый чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Турнир проводится во второй раз в рамках городского проекта «Лето в Москве». Как сообщается на официальном сайте соревнований, победитель получит денежный приз в размере одного миллиона рублей и чемпионский пояс.

Участие в состязаниях смогут принять все желающие старше шести лет. Детям в возрасте от 6 до 14 лет необходимо присутствие совершеннолетнего сопровождающего. Каждый участник получит диплом, а победители отборочных этапов — медали и кубки.