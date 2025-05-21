В Нижегородской области стартовал проект «Демографический спецназ»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о запуске в регионе программы доабортного консультирования. Об проекте Никитин рассказал в своем Telegram-канале.
Спецалгоритмы будут отслеживать в интернете запросы «как сделать аборт» и предлагать женщинам психологическую помощь - еще до того, как они примут окончательное решение.
В институте демографического развития надеются, что так число абортов снизится на 15%. Это первый такой случай применения интернет-технологий для «борьбы за рождаемость» на уровне региона.
Ранее правительство РФ одобрило увеличение пособий по беременности для студенток, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru