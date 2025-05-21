Концерт группы Radio Tapok в Белгороде перенесли на неопределенный срок

Выступление должно было состояться 31 мая. Участники коллектива опубликовали письмо от администрации Белгорода, в котором власти рекомендуют перенести концерт из-за «желтого» уровня террористической угрозы, контртеррористической операции и режима ЧС на территории области.



Власти Белгорода рекомендовали музыкантам дождаться стабилизации обстановки, а затем выбрать новую дату выступления.

Ранее певица Алсу сообщила об отмене ее концерта в Екатеринбурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

