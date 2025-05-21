Суд в Казани оштрафовал Исуса Христа

Судебные приставы в Казани принудительно доставили в суд 45-летнего местного жителя Исуса Христа.

По данным управления ФССП по Татарстану, мужчина обвиняется в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире площадью менее 32 квадратных метров.

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В ведомстве уточнили, что ранее подсудимый не явился на заседание, в связи с чем судья постановил применить к нему принудительный привод. Попытки дозвониться до обвиняемого по домофону оказались безуспешными. Приставы перезвонили мужчине по мобильному телефону, убедились, что он находится дома, и задержали его, когда тот покинул квартиру.

Помимо уголовного дела, в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица. Московский районный суд Казани оштрафовал его на 60 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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