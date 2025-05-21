Трамп заявил, что G8 с участием России был лучше формата G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие России в Группе восьми делало формат G8 более эффективным, чем нынешняя «семерка». Об этом он сообщил во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, комментируя перспективы международного сотрудничества.

По словам американского лидера, исключение Москвы из G8 было ошибкой западных стран. Он с иронией напомнил, что раньше формат включал Россию, но «было принято блестящее решение ее исключить».