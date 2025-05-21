Трамп заявил, что G8 с участием России был лучше формата G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что участие России в Группе восьми делало формат G8 более эффективным, чем нынешняя «семерка». Об этом он сообщил во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, комментируя перспективы международного сотрудничества.
По словам американского лидера, исключение Москвы из G8 было ошибкой западных стран. Он с иронией напомнил, что раньше формат включал Россию, но «было принято блестящее решение ее исключить».
При этом Трамп подчеркнул, что с участием России G8 был бы более полезным механизмом. Он также заявил, что, по мнению ряда аналитиков, наличие России в составе группы могло бы повлиять на предотвращение конфликта на Украине.
Американский президент также заявил, что сохраняет интерес к участию США в обеих структурах — как в G7, так и в G20, подчеркнув, что без Вашингтона их значимость снижается, передает «Радиоточка НСН».
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