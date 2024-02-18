Захарова посмеялась над затянувшимся сигарой в прямом эфире Кулебой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который в эфире украинского телемарафона затянулся сигарой.

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Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале кадры с украинским министром. На видео Кулеба затягивается сигарой, думая, что вышел из прямого эфира, и затем фокус перемещается на телеведущего.

«Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала Захарова в Telegram.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что его покусала «большая чужая собака», написал он в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).



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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Мария ЗахароваРоссияУкраина

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