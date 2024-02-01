Кулеба назвал выделение ЕС 50 млрд евро Украине опровержением усталости Запада

Кулеба добавил, что Европа продемонстрировала «умение принимать значимые решения без оглядки на остальных».

Евросоюз сегодня договорился выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евросовета. Таким образом, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год.

