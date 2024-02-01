Кулеба назвал выделение ЕС 50 млрд евро Украине опровержением усталости Запада

Решение Евросоюза (ЕС) о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине. Так считает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

В соцсетях министр назвал решение ЕС «шагом исторического масштаба». По его словам, оно демонстрирует, что все разговоры о предполагаемой «усталости» или «снижении поддержки» ложные.

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Кулеба добавил, что Европа продемонстрировала «умение принимать значимые решения без оглядки на остальных».

Евросоюз сегодня договорился выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евросовета. Таким образом, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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