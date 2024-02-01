Кулеба назвал выделение ЕС 50 млрд евро Украине опровержением усталости Запада
Решение Евросоюза (ЕС) о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине. Так считает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
В соцсетях министр назвал решение ЕС «шагом исторического масштаба». По его словам, оно демонстрирует, что все разговоры о предполагаемой «усталости» или «снижении поддержки» ложные.
Кулеба добавил, что Европа продемонстрировала «умение принимать значимые решения без оглядки на остальных».
Евросоюз сегодня договорился выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евросовета. Таким образом, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД России призвали судить артистов, поддерживающих Украину
- Кулеба назвал выделение ЕС 50 млрд евро Украине опровержением усталости Запада
- В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов
- На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело
- Киевский ФК «Динамо» заявил, что российским клубам нет места в мировом футболе
- СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве
- «Уволенному» из библиотеки Маркизу сделают документы, чтобы он вернулся на работу
- Евросовет утвердил использование доходов от замороженных активов России
- Кобахидзе назвал возвращение Абхазии и Южной Осетией своим главным приоритетом
- Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом Lasso
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru