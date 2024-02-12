Главу МИД Украины Кулебу покусала собака

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что его покусала «большая чужая собака».

Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку
«Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня», - пожаловался Кулеба в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Свой текст политик сопроводил фотографией окровавленной ноги, на которой видны следы укусов. Он отметил, что был вынужден обратиться в больницу.

В ноябре прошлого года собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу Австрии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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