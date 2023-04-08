Захарова ответила на призывы офиса Зеленского закрыть российское пространство

«Нацисты в полный рост. И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие», — написала Захарова в своем Telegram-канале 8 апреля.

Официальный представитель МИД России в своем посте привела заявления Подоляка, в котором тот требует отказаться от «российскости» в целом. Однако, глава офиса украинского президента считает, что жители страны могут использовать русский язык на бытовом уровне.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Украина не нужна «никому на планете», поэтому страна исчезнет.