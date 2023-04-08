Захарова ответила на призывы офиса Зеленского закрыть российское пространство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает киевские власти нацистами. Таким образом она прокомментировала призыв главы офиса президента Украины Михаила Подоляка «полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства».

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«Нацисты в полный рост. И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие», — написала Захарова в своем Telegram-канале 8 апреля.

Официальный представитель МИД России в своем посте привела заявления Подоляка, в котором тот требует отказаться от «российскости» в целом. Однако, глава офиса украинского президента считает, что жители страны могут использовать русский язык на бытовом уровне.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Украина не нужна «никому на планете», поэтому страна исчезнет.

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ФОТО: РИА Новости
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