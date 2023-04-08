Захарова ответила на призывы офиса Зеленского закрыть российское пространство
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает киевские власти нацистами. Таким образом она прокомментировала призыв главы офиса президента Украины Михаила Подоляка «полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства».
«Нацисты в полный рост. И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие», — написала Захарова в своем Telegram-канале 8 апреля.
Официальный представитель МИД России в своем посте привела заявления Подоляка, в котором тот требует отказаться от «российскости» в целом. Однако, глава офиса украинского президента считает, что жители страны могут использовать русский язык на бытовом уровне.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Украина не нужна «никому на планете», поэтому страна исчезнет.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 955 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 956 / сут.
- Военкор рассказал о предотвращении теракта в Запорожской области
- Захарова ответила на призывы офиса Зеленского закрыть российское пространство
- Собянин: Реабилитация Битцевского леса создала качественную среду для отдыха и досуга людей
- Глава МВФ прогнозирует надвигающийся «бум» из-за уязвимости глобальной экономики
- Безальтернативно российский. В Крыму ответили на мечты Зеленского вернуть полуостров Украине
- В Партии роста опровергли выдвижение Шнурова на выборы губернатора Псковской области
- Медведев: Украина никому не нужна и поэтому исчезнет
- СМИ: В России на 15% вырос спрос на внутренние горные курорты
- Омбудсмен ДНР: Международные структуры не наказали Киев за пытки пленных
- Попытка оправдаться? В России и США иронизируют об утечках секретных материалов по Украине в Сеть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru