Захарова: Болезненные последствия антироссийских санкций для ЕС будут нарастать

«16 декабря в рамках развязанной против России санкционной агрессии Совет ЕС принял очередной "пакет" нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении нашей страны. Это решение не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом», - говорится в тексте заявления, передает ТАСС.

Мария Захарова напомнила, что жители ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной «санкционной инфляцией». По словам официального представителя МИД, экономике Евросоюза грозит деиндустриализация.

«Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией», - отметила Захарова.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила в эфире телеканала ТВЦ, что европейские лидеры подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису.











