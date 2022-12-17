Захарова: Болезненные последствия антироссийских санкций для ЕС будут нарастать
Болезненные последствия санкций, принятых в отношении России, для стран Евросоюза будут только нарастать. На этом фоне девятый пакет рестрикций не привнесет ничего принципиально нового в отношения в ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу.
«16 декабря в рамках развязанной против России санкционной агрессии Совет ЕС принял очередной "пакет" нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении нашей страны. Это решение не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом», - говорится в тексте заявления, передает ТАСС.
Мария Захарова напомнила, что жители ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной «санкционной инфляцией». По словам официального представителя МИД, экономике Евросоюза грозит деиндустриализация.
«Болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, в том числе не без "содействия" США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией», - отметила Захарова.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила в эфире телеканала ТВЦ, что европейские лидеры подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису.
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