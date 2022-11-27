Захарова заявила, что европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису
Европейские лидеры подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису, сообщила в эфире телеканала ТВЦ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Они [европейские лидеры] пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что теперь лидерам ЕС нужно убедить своих граждан, что это не просто хорошо и правильно, а что это в их же интересах.
Ранее Захарова заявила, что призывы в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово смешны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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