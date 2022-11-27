Захарова заявила, что европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису

«Они [европейские лидеры] пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что теперь лидерам ЕС нужно убедить своих граждан, что это не просто хорошо и правильно, а что это в их же интересах.

Ранее Захарова заявила, что призывы в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово смешны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

