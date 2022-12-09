МИД: Россия подготовит ответ на очередные санкции ЕС
Москва будет выстраивать ответные действия на очередные санкции ЕС после их тщательного анализа, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире «России 24».
Дипломат пояснил, что если пакет будет принят, то это произойдет на следующей неделе, когда соберется совет министров ЕС, затем саммит.
«Тренд очевиден: ЕС будет продолжать пытаться ужесточать санкции, даже несмотря на то, что эти санкции наносят больший ущерб ему самому», - добавил замглавы российского МИД.
Ранее в Евросоюзе спрогнозировали влияние антироссийских санкций на европейскую экономику, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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