СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями»
Главы России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын побеседовали во время поездки из аэропорта Пхеньяна, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Они обсудили перспективы укрепления двусторонних связей и обмениваясь «сокровенными мыслями». Президент России выразил благодарность за теплый прием в Пхеньяне и отметил радость от визита. Путин высоко оценил личное присутствие Ким Чен Ына в аэропорту для встречи.
В аэропорту произошла небольшая заминка — лидеры двух стран решили уступить друг другу место в президентском лимузине Aurus Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru