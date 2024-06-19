СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями»

Они обсудили перспективы укрепления двусторонних связей и обмениваясь «сокровенными мыслями». Президент России выразил благодарность за теплый прием в Пхеньяне и отметил радость от визита. Путин высоко оценил личное присутствие Ким Чен Ына в аэропорту для встречи.

В аэропорту произошла небольшая заминка — лидеры двух стран решили уступить друг другу место в президентском лимузине Aurus Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

