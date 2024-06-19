СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями»

Главы России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын побеседовали во время поездки из аэропорта Пхеньяна, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Столтенберг: Визит Путина в КНДР подчеркнул важность отношений НАТО с Азией

Они обсудили перспективы укрепления двусторонних связей и обмениваясь «сокровенными мыслями». Президент России выразил благодарность за теплый прием в Пхеньяне и отметил радость от визита. Путин высоко оценил личное присутствие Ким Чен Ына в аэропорту для встречи.

В аэропорту произошла небольшая заминка — лидеры двух стран решили уступить друг другу место в президентском лимузине Aurus Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинКНДРКим Чен Ын

Горячие новости

Все новости

партнеры