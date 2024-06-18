Столтенберг: Визит Путина в КНДР подчеркнул важность отношений НАТО с Азией
Визит президента России Владимира Путина в КНДР подчеркивает для НАТО значимость сотрудничества с Азией и «глобальный характер» безопасности. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он также отметил, что в НАТО вызывает беспокойство военное сотрудничество России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, и поэтому альянс будет укреплять сотрудничество с азиатскими странами.
Владимир Путин 18-19 июня прибудет в КНДР с государственным визитом, 19-20 июня он также посетит Вьетнам.
Визит в КНДР состоится по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Вьетнам Путин посетит по приглашению генсека ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru