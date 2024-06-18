«Всеобъемлющий договор»: С какой целью Путин едет в КНДР впервые за 24 года

Во вторник 18 июня стартует двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНДР. Он приедет в республику по приглашению ее лидера Ким Чен Ына. Ранее пресс-служба Кремля опубликовала статью Путина, написанную для северокорейской газеты «Нодон синмун». В ней российский лидер заявил, что «высоко ценит твердую поддержку» КНДР в спецоперации на Украине и будет поддерживать корейский народ в борьбе за независимость. Жебин объяснил, что встреча Путина и Ким Чен Ына планировалась давно и не связана со швейцарским саммитом по Украине.

«Визит президента России в КНДР планировался еще с сентября 2023 года. Приглашение Ким Чен Ына прозвучало во Владивостоке во время встречи с Путиным на космодроме «Восточный». Так что я бы не стал говорить, что это как-то связано со швейцарской конференцией по Украине. Хотя, конечно, результаты этой сходки противников России будут учитываться при разговорах в Пхеньяне. Северокорейцы, кстати, уже осудили это мероприятие и сказали, что это не способствует решению проблемы, а также поддержали позицию России. Так что в этом плане политическое взаимодействие наших стран по украинскому вопросу будет продолжено», - отметил Жебин.

По его словам, сегодня многие государства пересматривают свои основополагающие документы и договоренности, поэтому России и КНДР это тоже актуально сделать.

«С политической точки зрения, Россия с КНДР движется вперед, и возможность заключения нового всеобъемлющего договора сейчас обсуждается. Об этом даже сказал помощник президента Ушаков. Действительно настало время, когда в наших прежних документах можно что-то поменять. Все же новый российско-корейский договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве был заключен в феврале 2000 года. Прошло 24 года и ситуация в мире радикально поменялась, надо учитывать новые вызовы и угрозы. Тем более свои договорные обязательства обновляют и наши бывшие партнеры», - пояснил он.