«Всеобъемлющий договор»: С какой целью Путин едет в КНДР впервые за 24 года
Основными векторами развития для двух стран должны стать транспортное сообщение и туризм, заявил НСН кореевед Александр Жебин.
Настало время для пересмотра и внесения корректировок в совместные документы России и Северной Кореи (КНДР), так как с момента последнего основного договора о российско-корейской дружбе прошло 24 года. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Во вторник 18 июня стартует двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНДР. Он приедет в республику по приглашению ее лидера Ким Чен Ына. Ранее пресс-служба Кремля опубликовала статью Путина, написанную для северокорейской газеты «Нодон синмун». В ней российский лидер заявил, что «высоко ценит твердую поддержку» КНДР в спецоперации на Украине и будет поддерживать корейский народ в борьбе за независимость. Жебин объяснил, что встреча Путина и Ким Чен Ына планировалась давно и не связана со швейцарским саммитом по Украине.
«Визит президента России в КНДР планировался еще с сентября 2023 года. Приглашение Ким Чен Ына прозвучало во Владивостоке во время встречи с Путиным на космодроме «Восточный». Так что я бы не стал говорить, что это как-то связано со швейцарской конференцией по Украине. Хотя, конечно, результаты этой сходки противников России будут учитываться при разговорах в Пхеньяне. Северокорейцы, кстати, уже осудили это мероприятие и сказали, что это не способствует решению проблемы, а также поддержали позицию России. Так что в этом плане политическое взаимодействие наших стран по украинскому вопросу будет продолжено», - отметил Жебин.
По его словам, сегодня многие государства пересматривают свои основополагающие документы и договоренности, поэтому России и КНДР это тоже актуально сделать.
«С политической точки зрения, Россия с КНДР движется вперед, и возможность заключения нового всеобъемлющего договора сейчас обсуждается. Об этом даже сказал помощник президента Ушаков. Действительно настало время, когда в наших прежних документах можно что-то поменять. Все же новый российско-корейский договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве был заключен в феврале 2000 года. Прошло 24 года и ситуация в мире радикально поменялась, надо учитывать новые вызовы и угрозы. Тем более свои договорные обязательства обновляют и наши бывшие партнеры», - пояснил он.
Основными векторами развития в отношениях двух стран, требующими внимания, Жебин назвал транспортное сообщение и туризм.
«Состав делегаций свидетельствует о том, что будет обсуждаться самый широкий круг экономических вопросов сотрудничества между нашими странами. Последнее время наша торговля спустилась до уровня, не соответствующего нашим возможностям. Одним из приоритетов должно стать восстановление регулярного авиа, морского и железнодорожного сообщения между нашими странами. Отсутствие такого сообщения означает, что те планы, которые мы перед собой ставим, очень трудно будет реализовать. Не случайно присутствие в делегации министров, которые отвечают за транспорт и логистику. Некоторые сферы гуманитарного назначения уже начали развиваться. КНДР – это прекрасное туристическое направление с точки зрения природно-климатических условий», - подытожил Жебин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит «по восходящей» развивать двусторонние отношения с Пхеньяном, так как потенциал для этого «очень глубокий», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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