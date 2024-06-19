Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в лимузине

Его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. По пути до кортежа главы государств приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут. После этого произошла небольшая заминка — лидеры двух стран решили уступить друг другу место в президентском лимузине Aurus Путина. Подойдя к машине, они несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в салон. В итоге президент России сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, занял левое место, после чего они уехали на одном автомобиле.

В рамках визита Путина в КНДР запланирована насыщенная программа, основная часть которой придется на среду, 19 июня. В расписании предусмотрены переговоры в различных форматах, включая расширенные и неформальные встречи между лидерами.

