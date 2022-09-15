Лавров назвал прекрасной встречу Путина и Си Цзиньпина

По словам Лаврова, как и всегда, встреча была выстроена по-деловому, с обсуждением конкретных задач.

Как заявил министр, РФ и Китай имеют «полное совпадение оценок международной обстановки», без расхождений. Он отметил, что стороны продолжат координироваться в том числе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 20 по 26 сентября.









