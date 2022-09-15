Лавров назвал прекрасной встречу Путина и Си Цзиньпина

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал прекрасной встречу российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет десятки встреч

По словам Лаврова, как и всегда, встреча была выстроена по-деловому, с обсуждением конкретных задач.

Как заявил министр, РФ и Китай имеют «полное совпадение оценок международной обстановки», без расхождений. Он отметил, что стороны продолжат координироваться в том числе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 20 по 26 сентября.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФЛавров
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